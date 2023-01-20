ОБСЄ вимагає від росії повернення викрадених автівок [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Викрадення росією близько 50 автомобілів ОБСЄ є неприйнятним. В організації вимагають рф повернути майно.
Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
В ОБСЄ заявили, що крім викрадення автівок, росія з квітня утримує трьох співробітників моніторингової місії за сумнівними звинуваченнями.
"Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - йдеться у заяві.
В Євросоюзі наголошують, що рф має негайно віддати майно ОБСЄ і відпустити затриманих співробітників.
по темі
Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсував хороші новини для українських військових
Росія становитиме загрозу для НАТО навіть після того, як вона зазнає поразки на війні в Україні
Росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках
У четвер, 19 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Білозерське у Донецькій області
У Пентагоні наразі не бачать ознак підготовки нового наступу рф на Україну