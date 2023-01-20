Викрадення росією близько 50 автомобілів ОБСЄ є неприйнятним. В організації вимагають рф повернути майно.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

В ОБСЄ заявили, що крім викрадення автівок, росія з квітня утримує трьох співробітників моніторингової місії за сумнівними звинуваченнями.

"Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - йдеться у заяві.

В Євросоюзі наголошують, що рф має негайно віддати майно ОБСЄ і відпустити затриманих співробітників.