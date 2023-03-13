Отримав важке поранення, був взятий в полон: на війні загинув учасник "Ліги сміху" [ Редагувати ]
На фронті загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко. 24 лютого 2023 року він отримав поранення на Вугледарському напрямку та потрапив у полон. Помер через 4 дні. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільскої райради Михайло Сімашкевич.
Роман Іваненко - Доброволець, гуморист, Воїн з великої літери.
Попавши в оточення, на Вугледарському напрямку, бився до останнього поруч із своїми побратимами. Отримав важке поранення, був взятий в полон. Тримався з 24.01. по 28.02. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Вчора, завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий.
Сьогодні Романа евакуювали «на щиті»!
Роман Іваненко був учасником команди "Наш формат" та "Ліги сміху". На початку повномасштабного вторгнення в Україну був в Німеччини, але повернувся, щоб стати на захист України.
Нагадаємо, у грудні стало відомо про загибель на фронті учасника "Ліги сміху", актора та телеведучого Ярослава Гаркавка.
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