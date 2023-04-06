У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Місцеві Telegram-канали
У четвер, 6 квітня, у Херсоні пролунали вибухи. У місті та області повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляє "Суспільне".
Видання зазначає, що вибухи у місті лунають вдруге за добу.
Наразі офіційної інформації не надходило.
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