У четвер, 6 квітня, у Херсоні пролунали вибухи. У місті та області повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляє "Суспільне".

Видання зазначає, що вибухи у місті лунають вдруге за добу.

Наразі офіційної інформації не надходило.