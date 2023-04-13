Україна завоювала першу медаль чемпіонату Європи-2023 зі спортивної гімнастики, який проходить у турецькій Анталії. Ілля Ковтун здобув "бронзу" у багатоборстві.

Ковтун був найкращим за підсумками кваліфікації, однак у фіналі програв у боротьбі за "золото" 1,933 бала турецькому гімнасту Адему Азілу. Від срібного призера, британця Джейка Джермана, Іллю відділило 0,431 бала. За свій виступ у фіналі українець отримав від суддів 83.032 бала.

Для 19-річного черкаського гімнаста - це друга в кар'єрі доросла європейська "бронза".

Далі на чемпіонаті Європи-2023 Ілля боротиметься за медалі у чотирьох фіналах на окремих снарядах: вільних вправах, вправах на коні, паралельних брусах, вправах на перекладині.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Ігор Радівілов виступить у фіналі опорного стрибка.

Ілля Ковтун є бронзовим призером чемпіонату Європи 2021 року в індивідуальному багатоборстві, а у вправах на паралельних брусах став 5-м. У серпні 2022-го Ковтун став срібним медалістом чемпіонату Європи у вправах на паралельних брусах.