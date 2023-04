Світовий банк - структура, рівень експертності якої ні у кого не викликає сумнівів, оцінив збитки України від бойових дій у більш ніж 400 мільярдів доларів! І ця сума щодня тільки зростає. Зібрати ці гроші на відновлення України - питання, із яким після закінчення війни ще доведеться розбиратися. А зараз - потрібно вирішувати абсолютно конкретні завдання. І Україна під час Вашингтонських зустрічей якраз і попросила партнерів допомогти зібрати для цього новий пакет - 14 мільярдів доларів.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Це для відновлення електрики, критичної інфраструктури, забезпечення життєдіяльності енергетичної системи. Друге питання це… так, розмінування. Третє питання - це критична інфраструктура. Четверте питання - з відновлення житла громадян. І п'яте питання - це відновлення діяльності бізнесу України, програма підтримки бізнесу в Україні. Загалом за 14 мільярдів, із яких в бюджеті України ми вже передбачили три мільярди, тобто ми вже свій внесок зробили.

Я Вас правильно зрозумів, що це якась окрема програма? Тобто є гроші, якими донори підтримують фінансування роботи українського уряду, стабілізацію економіки… А це окремі 14-ть мільярдів?

Це окремі. Ми в частині забезпечення бюджетних потреб на двадцять третій рік повністю забезпечені. Якщо всі партнери вчасно і в повному обсязі виконають обіцянки, в нас є програма на 15.6 мільярдів, яка дозволяє повністю нам сформувати коаліцію країн навколо України. Вони взяли свої зобов'язання під час голосування за програму, тому в частині бюджетних потреб я не бачу проблем. Є питання швидкого відновлення. Ми зараз активно працюємо над залученням коштів саме для швидкого відновлення.

Другий напрямок - і над ним працюють вже зараз - підготувати ґрунт для конфіскації російських коштів, які за цей рік війни заморозили по всьому світу. Коли це тільки сталося, і у Європі, і у Штатах вистачало скептиків. Мовляв, арешт наклали, але передати Україні - начебто "немає механізмів". Але із цим сталося так само, як із серйозною зброєю, яку із початку не давали. Все більше країн "за". І якщо щодо золотовалютних резервів росії рішення ще шукають, то щодо використання грошей російських олігархів згода є.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Ми знаємо, наші партнери знають. Більш того, я скажу, що буде створюватися реєстр таких активи в такі групи. І зараз іде мова вже не просто про те, щоби їх ідентифікувати і заморозити, їх вже заморозили. А йде мова про те, яким чином їх спрямувати на, на користь України, на відбудову України.

А бачення України, яким має бути механізм, вже є? Бо я говорив, наприклад, в Держдепі, і вони ще не знали навіть ці перші п'ять мільйонів, які були конфісковані, чи-то їх Україні передавати, чи була ідея, сказали, ми можемо тут за ці гроші прийняти українських військових, забезпечити протезуванням… Тобто на стан моєї розмови ще не було чіткого бачення: хто це контролює, хто цими грошима розпоряджається… Як це має бути?

Нам здається, що це має бути стягнуто на користь держави Україна для відновлення тих втрат збитків, які завдала російська агресія Україні. Це наш ключовий меседж, і ми інших варіантів допомоги не розглядаємо. Ми готові розглядати різні формати такої підтримки. Але варіанти про те, що це може бути в спосіб, який визначать не в Україні - ми не готові приймати.

Приїзд українського урядового десанту - це ще і завжди перемовини за зачиненими дверима. Щоразу треба домовлятися про умови продовження кредитування від МВФ. Так було і цього разу, але є особливість: це програма в умовах війни!

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Завжди непросто з МВФ. В нас є дві стадії в програмі. Перша стадія передбачає воєнний період співробітництва і зобов'язань, які ми беремо на цей період. Ми вже активно виконуємо "маяки": деякі закони прийняті, необхідні, деякі чекають на прийняття. Я сподіваюсь, що парламентарі найближчим часом їх також підтримують. А друга стадія передбачає післявоєнне відновлення і там буде, можливо, і іншого формата зобов'язань, які передбачають новий рівень змін в системі реформ і так далі.

Як змінюється за цей рік (навіть більше, ніж рік) настрій партнерів, налаштованість партнерів… Тон ваших прямих, неформальних розмов із ними?

Якщо раніше партнери сподівалися, що війна закінчиться досить швидко, щоб це не було їхньою проблемою, то зараз вони зрозуміли: Україна вимагає від них максимальної фокусування і уваги до того моменту, поки ми проситимемо цю допомогу. До того часу, поки допомога потрібна, - до того часу вони готові нам допомагати. Вони це зрозуміли. Минулого року був головний біль - як закрити місячні потреби. Зараз я про це не думаю, тому що я розумію: є ритмічне надходження коштів. Зараз ми говоримо вже про відновлення, про залучені кошти на відновлення… Це найбільш актуальне питання!

Тобто коли президент Байден каже про зброю – "as long, as it takes - стільки, скільки буде потрібно"…