У Вестмінстерському абатстві Лондона зібралися запрошені на церемонію коронації короля Великої Британії Чарльза III.

Серед гостей - актор Стівен Фрай та актриса Джуді Денч, а також австралійський музикант Нік Кейв, англійський композитор Ендрю Ллойд Веббер, перша леді США Джілл Байден і перша леді України Олена Зеленська.

Офіційно церемонія розпочалася о 10:20 за місцевим часом (12:20 за київським часом).

Король Карл III прибув до Букінгемського палацу близько 9:20 за лондонським часом (11:20). Він та королева Камілла провели ніч напередодні коронації у Кларенс-Хаусі.

Коронаційна процесія розпочалася о 10:20 у Букінгемському палаці. Карету з Карлом III та королевою Каміллою супроводжують 200 кавалеристів. Процесія пройшла від палацу до Трафальгарської площі, звідки рушила до Вестмінстерського абатства.

Церемонія коронації розпочалася об 11:00 (13:00 за київським часом).

Гостей привітав архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Загалом на церемонію коронації у Вестмінстерському абатстві прибули 2,2 тис. осіб.

До неї запрошено понад 100 лідерів держав світу, членів британської та європейських королівських родин, політики, а також артисти. Серед запрошених також екс-прем'єри Великої Британії Борис Джонсон, Ліз Трасс та Тереза Мей.

В абатстві виставили королівські регалії. В абатство також прибула екс-ведуча та громадська діячка Флоелла Бенджамін, яка нестиме скіпетр короля під час церемонії.

На антимонархічній демонстрації на Трафальгарській площі затримали шістьох осіб, серед них - лідер республіканського руху Грем Сміт. Це сталося близько 7:30 ранку (10:30 за київським часом).

У поліції заявили, що затримали семеро людей за підозрою у змові з метою заподіяння шкоди суспільству.