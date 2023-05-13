Уряд Словаччини 12 травня схвалив пропозицію Міністерства сільського господарства зняти заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Як повідомив агентству TASR представник Мінсільгоспу Андрій Вальнер, наразі імпорт української продукції регулюється виключно відповідно до рішення Євросоюзу.

Заборона на ввезення до Словаччини окремих сільськогосподарських та харчових продуктів з України або українського походження, а також спеціальні правила перевезення цих продуктів через країну офіційно скасовано.

Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія ввела заборону до 5 червня на імпорт української сільгосппродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.

Усі п'ять держав, у свою чергу, зобов'язалися зняти аналогічні заборони, які раніше були запроваджені самостійно. Поставки обмежили через те, що імпорт українських зернових шкодив місцевим фермерам, стверджувала влада.

3 травня словацька влада вирішила пом'якшити заборону на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України, щоб привести її у відповідність до вимог Єврокомісії. Було дозволено імпорт овочів та фруктів, однак поставки української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника було обмежено.