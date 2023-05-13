Словаччина скасувала обмеження на імпорт з України [ Редагувати ]
Уряд Словаччини 12 травня схвалив пропозицію Міністерства сільського господарства зняти заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.
Як повідомив агентству TASR представник Мінсільгоспу Андрій Вальнер, наразі імпорт української продукції регулюється виключно відповідно до рішення Євросоюзу.
Заборона на ввезення до Словаччини окремих сільськогосподарських та харчових продуктів з України або українського походження, а також спеціальні правила перевезення цих продуктів через країну офіційно скасовано.
Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія ввела заборону до 5 червня на імпорт української сільгосппродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.
Усі п'ять держав, у свою чергу, зобов'язалися зняти аналогічні заборони, які раніше були запроваджені самостійно. Поставки обмежили через те, що імпорт українських зернових шкодив місцевим фермерам, стверджувала влада.
3 травня словацька влада вирішила пом'якшити заборону на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України, щоб привести її у відповідність до вимог Єврокомісії. Було дозволено імпорт овочів та фруктів, однак поставки української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника було обмежено.
по темі
Україна готує постанову про заборону імпорту з Молдови. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка
Міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, що заборона Єврокомісії на ввезення кількох видів української агропродукції в пʼять країн ЄС може бути продовжена, і зараз він та його підлеглі роблять все, щоб уникнути цього та добитися відміни ембарго. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону
Європейський парламент у вівторок, 9 травня, проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Про це повідомляється на сайті Європарламенту. "За" проголосували 537 євродепутатів, "проти" - 42, утрималися - 38
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль шукає винних у публікації статті на сайті Цензор.Нет щодо провалу переговорів з Євросоюзом відносно заборони імпорту продовольства. "Підозрюваним" вважається радник міністра агрополітики Михайло Соколов
Євросоюз заборонив експорт зерна з України до п'яти країн Східної Європи: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ, згідно з яким пшениця, кукурудза і ячмінь, які ввозяться до країни, обкладатимуться митом у розмірі 130%. Нульове мито на ці товари перестане діяти з 1 травня