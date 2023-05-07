Президент Словаччини Зузана Чапутова оголосила, що новий уряд очолить заступник голови Центробанку Людовіт Одор. Новий уряд буде призначено після 15 травня, повідомляє видання Noviny Plus.

Раніше прем'єр-міністр Едуард Хегер оголосив, що попросив президента звільнити його з посади глави кабміну. звільненню Хегера передувала відставки низки міністрів, зокрема сільського господарства та закордонних справ.

Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президентові простір, щоб спробувати разом із технократичним урядом стабільно і мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів.

30 вересня у Словаччині відбудуться дострокові вибори. Вони були призначені після того, як у грудні 2022 року парламент Словаччини оголосив уряду Едуарда Хегера вотум недовіри.