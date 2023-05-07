Президент Словаччини обрала нового прем'єра [ Редагувати ]
Президент Словаччини Зузана Чапутова оголосила, що новий уряд очолить заступник голови Центробанку Людовіт Одор. Новий уряд буде призначено після 15 травня, повідомляє видання Noviny Plus.
Раніше прем'єр-міністр Едуард Хегер оголосив, що попросив президента звільнити його з посади глави кабміну. звільненню Хегера передувала відставки низки міністрів, зокрема сільського господарства та закордонних справ.
Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президентові простір, щоб спробувати разом із технократичним урядом стабільно і мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів.
30 вересня у Словаччині відбудуться дострокові вибори. Вони були призначені після того, як у грудні 2022 року парламент Словаччини оголосив уряду Едуарда Хегера вотум недовіри.
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