З 1 травня в Міністерстві внутрішніх справ запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Інформування, згуртування родичів та співпраця із державними органами та громадськими організаціями. Все це, щоб знайти зниклих безвісти чи полонених військовослужбовців.

У Чернівцях сестра зниклого оборонця надає родинам з такою ж бідою юридичні консультації на волонтерських засадах. Ольга Довганюк шукаючи брата, вирішила допомагати іншим. Докладніше про ініціативу - розповість Майя Гуменна.

Торік 25 грудня матір двох бійців Ольга Нинчук востаннє спілкувалась з одним із синів, який пішов на фронт добровольцем.

Ольга Нинчук, мати зниклого військовослужбовця Збройних сил України:

Вдома у нього троє дітей, син з інвалідністю. Але він сказав мені: мамо, краще б я був там, ніж російські війська були б тут.

Відтоді жінка так і не має звістки від сина.

Сім місяців чекає на звістку про чоловіка пані Магдалина. Жінка навіть їздила на місце, де востаннє перебував військовий.

Магдалина Денисенко, дружина зниклого військовослужбовця Збройних сил України:

Востаннє він був на зв'язку 18. І з донькою, з сином, зі мною, з усіма поговорив. Ніби попрощався. Бо такого не було, щоб до всіх дзвонив. Я їздила в Ізюм. Там давала повторні звернення і заяви, і сказали, що поки іде розмінування, буде пізніше, тому що великі поля заміновані, треба пройти територію.

Юристка Ольга Довганюк не припиняє пошуків брата. І дівчина вирішила допомагати родинам зниклих безвісти військовиків.

Ольга Довганюк, юристка:

Даний статус - важкий, але є надія, що рідний повернеться додому. Протягом вже чотирьох місяців, адже мій брат зник ще 25 грудня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Я зрозуміла, коли рідні групуються, коли ми разом - це сильно.

Безкоштовні юридичні консультації родинам безвісти зниклих чи полонених військових надають у Центрі допомоги врятованим. Такі діють по усій країні, а у Чернівцях додаткову послугу запровадили за ініціативи Ольги.

Наталія Фрунзе, керівниця Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради:

Алгоритм дій або дорожню карту, куди звертатись. Допомагатимуть заповнити анкету оборонця, координаційного штабу. Колективні звернення, індивідуальні звернення будуть допомагати писати.

Ольга розповідає, що згорьовані рідні часто безрезультатно ходять по колу. Тож у центрі будуть організовувати зустрічі із правоохоронцями та посадовцями.

Ольга Довганюк, юристка:

Це ніби своєрідний вектор. Тобто, родичі приходять, ми спілкуємося, обмінюємось контактними даними. Родичі пропонують, ініціюють колективні зустрічі із певними державними органами, посадовими особами.

З 1 травня в Міністерстві внутрішніх справ запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тож найперше родинам радять написати заяву про зникнення військовослужбовця до поліції. А вже далі - скеровувати запити у різні інстанції та громадські організації.