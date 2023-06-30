Наші захисники наголошують: тероризуючи мирне населення, окупанти лише підтверджують свою хижацьку сутність і неспроможність протистояти українським військам.

Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. На цьому наголосили в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Прикордонні населені пункти на Сумщині потерпають від обстрілів ворожих сил з територій рф. Страждають мирні люди. Про життя в умовах постійних атак - наш наступний матеріал.

Залишки ворожих снарядів - посеред вулиць, пошкоджені будівлі… Все це - наслідки ударів росіян по прикордонних населених пунктах Сумщини.

Юрій Гамота, капітан поліції:

Бачите, прям посеред дороги розірваний снаряд "Града". Оцей будинок - тут дідусь - рік назад було влучання. Цей будинок був відремонтований. І зараз, бачимо, теж практично є вирва - один снаряд, в хату полетів - другий.

Поліцейські фіксують воєнні злочини росіян. Зазначають: ворог веде вогонь із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів. Наносять удари з повітря керованими боєприпасами.

Це роздягалка старшої групи. Це виховательська була. Це туалет був для дітей.

Валентина працює в дитячому садку. Показує, який вигляд має заклад після потужної ворожої атаки.

Валентина, працівниця дитячого садочку:

Я чесно кажу, згадую - і у мене волосся дибки підіймається.

Такі обстріли з боку росіян - регулярні, розповідають жителі прикордонних населених пунктів.

Наталя, жителька Сумської обл.:

Ми вже навіть, коли десь поряд чуємо вибухи, ми вже по погребах. Люди далеко від погребів не відходять - неможливо.

Вікторія, жителька Сумської обл.:

Квіти лежать - дитинка тут загинула, там - батько. - Це вони поверталися додому? - Вони поверталися додому з магазину, коли було більш-менш тихо, і почався обстріл.

Багато хто вже не може терпіти постійні обстріли - люди поступово покидають свої домівки. І це правильне рішення, наголошують у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати для того, щоб їм було безпосередньо безпечно. Голова обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і переміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя, це дуже важливо.

Наші захисники наголошують: тероризуючи мирне населення, окупанти лише підтверджують свою хижацьку сутність і неспроможність протистояти українським військам. Та головне завдання зараз - тримати кордон. Бійці запевняють: прорвати нашу оборону для ворога нині - задача просто нереальна!

Позивний "Вектор", військовослужбовець Збройних сил України: