МАГАТЕ дозволило АЕС "Фукусіма" скинути в океан 1,25 млн кубометрів радіоактивної води [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, Міжнародне агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) дозволило японському оператору АЕС "Фукусіма" компанії Tokyo Electric Power скинути в океан воду, яка використовувалася для охолодження пошкоджених енергоблоків реактора. Про це повідомляє Reuters.
Рішення про скидування радіоактивної води в океан ухвалили через два роки досліджень. Експерти МАГАТЕ заявили, що плани Японії щодо скидання води з АЕС відповідають світовим стандартам безпеки, а "радіологічний ефект для людей та довкілля буде незначним".
Зараз у сталевих баках на території аварійної АЕС "Фукусіма" накопичилося 1,25 млн кубометрів нібито очищеної радіоактивної води. Рідина очищена від стронцію, дейтерію та інших забруднювачів, однак у ній залишається тритій, який видалити технічно не вдається.
При скиданні в океан води з АЕС річний рівень радіоактивності в районі зливу становитиме 0,62 мікрозиверта в морській воді та 1,3 мікрозіверта в атмосфері. Людина природним шляхом отримує опромінення у розмірі 2,1 тисяч мікрозівертів на рік.
Влада Японії наполягає на необхідності скидання цієї води в океан і запевняє, що це звичайна практика інших АЕС у всьому світі. Водночас плани скидання радіоактивної води з АЕС зустріли критику з боку місцевих рибалок, а також влади КНР і Кореї.
Нагадаємо, що аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася 11 березня 2011 року після землетрусу та цунамі за ним. Внаслідок стихійного лиха загинуло майже 16 тис. осіб. Сотні тисяч японців були змушені залишити свої будинки.
Удар цунамі вивів з ладу системи енергопостачання та охолодження атомної станції. У результаті в трьох енергоблоках відбулося розплавлення палива, яке пропалило захисні корпуси реакторів. Для охолодження у них безперервно закачують воду, яка виливається через проломи в установках та заповнює підземні поверхи енергоблоків.
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