Росіяни атакувати безпілотниками Дніпропетровську область: ППО збила один "шахед" [ Редагувати ]
Російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Силами Повітряного Командування "Схід", після опівночі, було збито один безпілотник типу "Шахед-136" над Дніпропетровською областю.
Також, окупанти вранці вдарили за допомогою БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району.
"Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - зазначають в ОВА.
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