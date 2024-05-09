Коломойському призначили новий запобіжний захід за справою про замовлення вбивства [ Редагувати ]
Бізнесмена Ігоря Коломойського, який вже перебуває у СІЗО за справою про шахрайство, зараз взяли під варту за справою про замовлення вбивства.
Цю інформацію публікує видання "Ґрати".
Коломойського утримують у в'язниці Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією справою передбачав його арешт до 2 червня з заставою в розмірі 1,9 млрд гривень.
Зараз Печерський районний суд Києва вирішив тримати його під вартою до 7 липня — без права на заставу.
Нагадаємо, 8 травня українському олігарху Ігорю Коломойському оголосили підозру в замовленні умисного вбивства.
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