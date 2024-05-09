Бізнесмена Ігоря Коломойського, який вже перебуває у СІЗО за справою про шахрайство, зараз взяли під варту за справою про замовлення вбивства.

Цю інформацію публікує видання "Ґрати".

Коломойського утримують у в'язниці Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією справою передбачав його арешт до 2 червня з заставою в розмірі 1,9 млрд гривень.

Зараз Печерський районний суд Києва вирішив тримати його під вартою до 7 липня — без права на заставу.

Нагадаємо, 8 травня українському олігарху Ігорю Коломойському оголосили підозру в замовленні умисного вбивства.