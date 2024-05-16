Атака на Крим 15 травня: у ЗМІ повідомили про знищення двох МіГ-31, С-400 та складу з паливом [ Редагувати ]
Внаслідок атаки на Крим минулої ночі 15 травні були знищені два ворожі літаки МіГ-31, зенітний комплекс С-400 та склад з паливом. Також є втрати серед окупантів.
Про це повідомляє ASTRA.
Як зазначають ЗМІ, військовий аеродром Бельбек під Севастополем був атакований в ніч на 15 травня.
Внаслідок ракетного удару були знищені два російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських окупантів.
Також тієї ночі, за даними видання, був атакований російський ЗРК С-400 "Тріумф" у районі села Вишневе (приблизно за 70 км від Бельбека). Після атаки комплекс загорівся, двоє окупантів загинули, ще двоє постраждали.
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