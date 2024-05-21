Прикордонники знищили ворожий "Орлан-10" [ Редагувати ]
Розрахунок ПЗРК Stinger прикордонників бригади "Помста" вразив повітряну ціль на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонники бригади Помста відпрацювали по повітряній цілі за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger. Було вражено ворожий дрон Орлан-10.
Зазначається, що відео було знято на Бахмутському напрямку.
Раніше ми писали про те, що Латвія пообіцяла передати Україні усі свої ПЗРК Stinger.
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