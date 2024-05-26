Простір хоробрих. У Кропивницькому запрацював хаб для родин захисників. Соціальна кав'ярня, дронарня та дитячий майданчик. Там проводять зустрічі взаємодопомоги та психологічної підтримки, а також творчі майстер-класи. Організували простір дружини захисників за підтримки міжнародних донорів. Докладніше про плани хабу - розкаже Олена Бринза.

Яна Пшеніцина, дружина військовослужбовця, керівник БФ:

Тут у нас дронарня, тобто кожен із цивільних може прийти й спробувати на симуляторі поуправляти FPV-дронами. це перша в місті соціальна кав'ярня. Це в нас буде така зона для проведення тренінгів, майстер-класів, для зібрань, взагалі у нас ідея цього простору - об'єднати ветеранську спільноту, а також дружин та родини захисників.

У Кропивницькому створили "Простір хоробрих". Спершу облаштували місце для зустрічей родин військовиків. Далі відкрили соціальну кав'ярню. Прибуток від неї спрямовують на підтримку ЗСУ. А нині тут ще й навчають керувати дронами.

Олександр, інженер БпЛА:

Локація для людей, які хочуть спробувати, хочуть зрозуміти що таке FPV-дрон, не використовуючи, не ламаючи, тобто вони можуть прийти, політати, взяти шолом, пульт, у нас є спеціальний симулятор, і вони можуть спробувати, що це таке.

Упорядкували й дитячий майданчик. Іграшки та активності для хлопчиків і дівчаток будь-якого віку.

Мар'яна Кощавська, вдова захисника:

Це особлива потреба для мам, які зараз займаються питаннями, які стосуються питаннями фінансового забезпечення. І їм на деякий час потрібно відлучитися.

Тетяна Комлик, директор БФ:

Я сама мама і дружина військового, і іноді хочеться просто, щоб діти деякий час побули в такому безпечному, хорошому, екологічному просторі, а ти мав хоча б кілька хвилин з вільними руками, і тут ми бачимо втілення саме такої ідеї.

Групи взаємодопомоги, психологічний захист, творчі майстер-класи. Їх також проводять рідні захисників. Батько Інни - зник безвісти на Авдіївському напрямку ще у березні 2022 року. Тому дівчина добре розуміє тих, хто потребує підтримки.

Інна Потєхіна, фасилітатор групи взаємодопомоги:

Відчувають себе серед своїх, де спілкування відбувається на такому певному рівні як рівний рівному, де всі зустрічаються з певним або проблемою, або питанням, які, на жаль, вони не завжди можуть обговорити у своїй сім'ї, зі своїм близьким колом спілкування, з друзями.

Створювати цей простір дружини воїнів почали спочатку за власні кошти, далі ініціативу підтримали міжнародні донори.

Яна Пшеніцина, дружина військовослужбовця, керівник БФ:

Мій чоловік і є моїм мотиватором, тому що я розумію, як ніхто, як жити в родині військовослужбовця. У нас є дуже класна група духовної підтримки з капеланом, коли ти чуєш від інших: дуже щаслива, що сюди потрапила, що мене нарешті зрозуміли, що мене запитали: як ти? Ось саме це, напевно, дає сили, енергію розвиватися.

Відвідання хабу для родин оборонців безкоштовне.