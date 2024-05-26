"Укренерго" оголосила, що 27 травня по всій країні будуть діяти графіки відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відключення будуть проводитись погодинно з 6:00 до 24:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення, не буде обмежене.

Дізнатися про час відключень у вашому регіоні можна в особистому кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, потужність усіх сонячних електростанцій в Україні становить близько 6 гігаватів. Це в порівнянні, як потужність найбільшої Запорізької атомної станції.