В "Укренерго" оновили графік відключень електрики: коли не буде світла 17 травня [ Редагувати ]
"Укренерго" оголосила, що 27 травня по всій країні будуть діяти графіки відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Відключення будуть проводитись погодинно з 6:00 до 24:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення, не буде обмежене.
Дізнатися про час відключень у вашому регіоні можна в особистому кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.
Нагадаємо, потужність усіх сонячних електростанцій в Україні становить близько 6 гігаватів. Це в порівнянні, як потужність найбільшої Запорізької атомної станції.
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