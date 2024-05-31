Зеленський відвідає Сінгапур для участі у конференції з безпеки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними.
Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що допомога в гарантуванні безпеки України стане одним із ключових питань, обговорюваних на цьогорічному діалозі, головній конференції з безпеки в Азії. Серед учасників конференції - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Два джерела видання повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу.
російська делегація не бере участі в сінгапурських безпекових зустрічах із 2022 року.
Раніше ми писали про те, що Китай відмовився від участі у саміті миру.
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