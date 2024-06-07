Міністерство охорони здоров'я попросило виробників хліба додавати в нього менше солі. Таке прохання пов'язане з тим, що українці споживають забагато солі, а хліб - одне з основних її джерел, повідомляє МОЗ.

Кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі лише з хлібом, а це - половина і більше добової норми, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Зменшення споживання солі допомогло б запобігти поширенню неінфекційних захворювань, які щороку спричиняють близько 80% передчасних смертей в Україні.

За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г. Це означає, що один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі. Хоча іноді зустрічаються й такі види хліба, де вміст солі дорівнює 0,56 г, або значно перевищує 1,7 г на 100 г.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив:

Кількість натрію, який ми споживаємо здебільшого у вигляді харчової солі, впливає на загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зменшення кількості солі в хлібі - важливий аспект національних стратегій зниження такої захворюваності. Україна вже два роки має певні обмеження, запроваджені в межах реформи шкільного харчування. Для хліба, який їдять у закладах освіти й інших, де перебувають діти, вміст солі не має перевищувати 0,45 г на 100 г готового продукту.

Українці в середньому споживають близько 12,6 г солі на добу, тоді як ВООЗ рекомендує, щоби добова норма не перевищувала 5 г, отже ми щоденно перевищуємо споживання солі більш ніж у 2,5 раза.

Така ситуація викликає занепокоєння і потребує пошуку способів вирішення. Проте деякі з заходів уже успішно запроваджують у багатьох країнах.

Обов’язкове обмеження вмісту солі в хлібі та хлібобулочних виробах запроваджено в 19 країнах, у тому числі в Бельгії, Болгарії, Хорватії, Латвії, Чорногорії, Нідерландах, Португалії, Словаччині, Іспанії. Ще в 21 країні такі обмеження діють на добровільній основі, шляхом співпраці бізнесу та уряду.

МОЗ пропонує українським виробникам хліба зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах до рівня не більше ніж 0,9 г на 100 г.

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