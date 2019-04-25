Важливість щеплень усвідомлюють дедалі більше українців. Лише за минулий рік охочих вакцинуватися - побільшало в півтора рази. Тож щоб запобігти дефіциту препаратів - Міністерство охорони здоров'я запровадило новий підхід - "Вакцини ходять за пацієнтами". Що це означає і як діятимуть нові правила імунізації - розкаже Ольга Клюєва.

Цьому малюкові лише 7 місяців, а він уже отримав усі планові щеплення від 12 хвороб. Його мама ніколи не піддавалась на заклики антивакцинальних компаній. Каже, її обов'язок - забезпечити синові захист.

"Мы всегда приходим на вакцину вовремя чтоб потом не было проблем".

Цього року дефіцит вакцин відчули охочі робити щеплення лише в приватних клініках. Адже МОЗ передусім забезпечував безплатними препаратами державні та комунальні клініки. За словами лікарів, уперше за останні роки біля кабінетів щеплень вишиковувалися черги.

"Люди достатньо активно відкликалися, і деякий час у нас навіть відзначалися черги. Це педагоги, працівники охорони здоров'я", - говорить Людмила Смірнова, заступник директора Центру первинної допомоги Дніпровського району м. Києва.

Щоб запобігти дефіциту, МОЗ від початку літа збирається забезпечити доступ до вакцин приватних медзакладів та лікарів-ФОП. Для цього лише треба укласти угоду з Національною службою здоров'я України.

"Зараз проходить процедура перерозподілу і тепер цими вакцинами можуть бути забезпечені і приватні заклади. Для проведення щеплень звертайтесь до сімейних лікарів-терапевтів, вони будуть визначати ваш імунний статус і визначати вашу потребу на щеплення", - говорить Любов Крикливець, головний спеціаліст відділу управління охорони здоров'я в Києві.

Ті вакцини, які входять до національного Календаря щеплень і закуплені урядом через міжнародні організації та гроші платників податків будуть безплатними. Якщо в обраній клініці немає потрібної вакцини, необхідно звертатися до міського управління охорони здоров'я, яке зобов'язане забезпечити щеплення. Для цього МОЗ дозволив передавати вакцини з тих закладів, де є надлишок.