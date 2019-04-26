Цей період із двома президентами виглядає дуже дивно. Один - програв, але ще не пішов. Інший - виграв, проте навіть не називає прізвищ своїх ключових посадовців. Що очікувати далі та коли взагалі відбудеться передача влади? Немає відповіді. Чи є хоча б якесь порозуміння між командами - теж невідомо.

Зовсім по-іншому такі перехідні періоди влаштовані в демократіях, так би мовити, з досвідом. До прикладу, у Сполучених Штатах. Там навчилися передавати владу так, щоб не створювати загроз і невизначеності для суспільства.

Подивімося президентський майстер-клас із Вашингтона.

На цьому місці тривожно б'ється серце кожного президента Сполучених Штатів. Для американської еліти це взагалі - місце сили. Раз на 4 роки тут відбувається інавгурація президента, коли він, приймаючи на себе владу в країні, виголошує слова присяги, які вже котре століття лишаються

"Я, Дональд Джон Трамп"...

"Я, Барак Хусейн Обама урочисто присягаю"…

… що я буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів та в повну міру своїх сил буду підтримувати, охороняти та захищати Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Господь!"

Але це - лише фінал. А передавати владу починають набагато раніше і зовсім не тут.

Формально для цього є 72 дні. Від оголошення результатів виборів - і до самої інавгурації. Бажання чи небажання команди, що програла, передавати справи - не має значення. Є Закон, який детально розписує, хто і що має робити. Але щоб підготувати до новообрану першу особу навіть цього часу замало. Тому, фактично, процес передачі влади стартує ще у розпал перегонів.

Ще за півроку до виборів лідерів перегонів двох основних кандидатів чекають тут - у штаб-квартирі ФБР. І не для перевірки, як ви могли подумати. А щоб проводити так звані "брифінги". Спец-служби і ФБР, і ЦРУ, і АНБ діляться інформацією про загрози (зокрема, терористичні), яка є закритою для інших і має гриф "для службового користування".

Перевірку тут - у Федеральному бюро розслідувань - теж, звісно, проводитимуть. Але перевірятимуть нових чиновників, яких призначить переможець. Під час зміни влади зазвичай змінюють чотири тисячі держслужбовців. Ще до призначення їх включать у так звані "перехідні групи" у міністерствах та відомствах, аби вводити в курс справ.

Цей величезний будинок по сусідству із Білим домом (він цілий квартал займає) - президентська адміністрація. Ще до зміни влади тут з'являються представники команди кандидата, який переміг, - і просто залишити ключі та папери і сказати - мовляв, моя місія виконана, - старі чиновники просто не мають права. Зобов'язані передати справи! А от президент - до останнього залишається у Білому домі. Де є ще одна традиція - організувати для свого наступника чаювання.

Ось на "чашку чаю" до Обами приїжджає Трамп із дружиною. Традиції привозити із собою подарунок не було - тож Мішель Обама не знала, куди подіти очі, коли Меланія передала їй презент. Ну а далі - перші леді мають провести час разом, а обидва президенти в Овальному кабінеті позують для преси і після цього спілкуються сам-на-сам. Глава держави, що залишає посаду, - має розповісти наступнику найсекретніші державні таємниці. Те, що не можна довірити паперам.

Одна із таких таємниць, яку Барак Обама передав Дональдові Траму під час цього "чаювання" випадково стала відома пресі із президентського пулу. З'ясувалося, що Обама збудував величезне бомбосховище просто тут - під галявинкою біля Білого дому, де щодня проходять тисячі туристів. Цей "пункт управління країною" - просто під моїми ногами, на величезній глибині.

За правилами, жоден секрет ти не можеш забрати із собою. Розповідають, що один із президентів навіть запитував у попередника, чи існують насправді інопланетяни... Хоча здебільшого це, звісно ж, розмова серйозна - таємниці військові та політичні.

Для нового головнокомандувача навіть організовують навчання у situation room - зокрема, вчать користуватися кодами для ядерної зброї, які він отримає після інавгурації.

У Штатах є вислів - "переїзд - гірше, ніж дві пожежі". І перша особа країни знає це краще за всіх.

Не варто забувати, що Білий дім - не тільки офіс, але й місце, де президент мешкає. 8 років це місце називали своїм "домом" Барак Обама з Мішель, та дочками, Малією та Сашею. Однак, їм довелося забрати дітей, двох собак та всі особисті речі. Залишивши Трампу 470 співробітників з президентського офісу. Документи - 60 мільйонів аркушів паперу! 200 террабайтів даних на захищених серверах, 50 тисяч подарунків, які надійшли за 8 років від керівників іноземних держав - і навіть… улюблений светр, який Бараку подарувала на Різдво королева Єлизавета-Друга.

Це не жарт. За правилами, глава держави не має права забрати із собою дарунок, дорожчий за 50 доларів! І це теж - частина традиції.

Отже, у тому, як ефективно передати владу, Америка - приклад. Один лише момент - справа це недешева.

У минулому процес мала оплачувати команда переможця. Зокрема, Кеннеді мав оплатити 320 тисяч доларів. Але з часом і правила змінюються, і бюджети збільшуються. І коли владу отримував Барак Обама, це вже обійшлося американському бюджету у 8,5 мільйонів.