У Північній Македонії відбувся другий тур виборів президента [ Редактировать ]
Другий тур президентських виборів відбувся сьогодні у Північній Македонії. За посаду змагалися два кандидати. Це представник правлячої коаліції Стево Пендаровські - він виступає за євроатлантичну інтеграцію.
Та опозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова - представниця націоналістів, яка обіцяє переглянути угоду з Грецією про перейменування країни. Обидва політики у першому турі отримали приблизно по 40 відсотків голосів - за надзвичайно низької явки. Нині соціологи пророкують перемогу Стево Пендаровські.
"Ми демонструємо, що здатні провести чесні, демократичні вибори. І це нормально для країни, яка незабаром почне переговори про вступ до ЄС. Я сподіваюся на переконливу еремогу. Однак це залежатиме від людей, які не прийшли на голосування у першому турі, або віддали голоси іншим кандидатам", - говорить Стево Пендаровські, кандидат у президенти Македонії
"Я сподіваюся на високу явку і перемогу. Думаю, що люди, які не змогли визначитися у першому турі, зробили вибір і таки проголосують", - говорить Гордана Сіляновська-Давкова, кандидат у президенти Македонії.
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