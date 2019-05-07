В сети говорят о предстоящей свадьбе певицы Насти Каменских и Потапа. В то же время, сами артисты не комментируют слухи. Однако в пресс-службе Насти Каменских прокомментировали ситуацию. Об этом пишет журнал Viva.

На вопрос к пиар-менеджеру NK, правдива ли информация о свадьбе или это фейк, она ответила:

В личной жизни Каменских все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам.

Там ответили, что певица оберегает свою частную жизнь, о чем она неоднократно говорила во многих официальных интервью.

Пресс-служба заявила, что когда будет повод для каких-либо заявлений, они это сделают.

Ранее Настя Каменских полностью обнажилась для видео.