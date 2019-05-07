Близкие Насти Каменских рассказали о свадьбе с Потапом [ Редактировать ]
В сети говорят о предстоящей свадьбе певицы Насти Каменских и Потапа. В то же время, сами артисты не комментируют слухи. Однако в пресс-службе Насти Каменских прокомментировали ситуацию. Об этом пишет журнал Viva.
На вопрос к пиар-менеджеру NK, правдива ли информация о свадьбе или это фейк, она ответила:
В личной жизни Каменских все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам.
Там ответили, что певица оберегает свою частную жизнь, о чем она неоднократно говорила во многих официальных интервью.
Пресс-служба заявила, что когда будет повод для каких-либо заявлений, они это сделают.
Ранее Настя Каменских полностью обнажилась для видео.
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