У відставку, крім Гройсмана, подали й деякі посадовці та міністри. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак.

Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і Президент. Нагадаю, в неділю Петро Порошенко також звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна та його заступників. І підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.