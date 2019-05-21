Українські урядовці масово йдуть у відставку [ Редактировать ]
У відставку, крім Гройсмана, подали й деякі посадовці та міністри. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак.
Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і Президент. Нагадаю, в неділю Петро Порошенко також звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна та його заступників. І підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.
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