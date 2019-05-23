Тереза Мей може оголосити про свою відставку вже завтра. Про це пише видання Times з посиланням на свої джерела у кабінеті міністрів. Відхід з посади пояснюють неприйняттям уряду позиції прем'єрки щодо Brexit.

Зокрема, у вівторок Мей пообіцяла членам парламенту, що ті зможуть провести голосування за проведення другого референдуму щодо Brexit, якщо підтримують її варіант угоди з ЄС.

У той час, коли на засідання кабміну можливість повторного референдуму відкинули.