Сьогодні починаються вибори до Європарламенту. Триватимуть вони чотири дні й охоплять майже 450 мільйонів громадян. Голосуватимуть виборці всіх 28 країн ЄС. Кожна з держав обирає найзручніший день.

Приміром, у Великій Британії день виборів сьогодні, у Чехії в п'ятницю, на Мальті в суботу, у Франції в неділю. За результатами волевиявлення, країни направлять до Європарламенту своїх депутатів-представників.