У Запоріжжі кілька десятків атошників так і не отримали обіцяні земельні ділянки. Коли прийшли оформлювати документи, виявилося, що у цих гектарів уже є власник.

Як таке могло статися? - розбирався Сергій Бордюжа.

"Здесь находятся наши участки, семей погибших, те, что были выделены еще в мае месяце прошлого года", - Микола Говоруха показує, де планував звести будинок для молодшого сина.\

Старший, Олександр Говоруха, загинув у 2015 році під Дебальцевим. Його ім'ям названа одна з вулиць міста, а в мерії, серед багатьох інших, є і його портрет. Усі ці роки родина загиблого героя чекала на обіцяну ділянку. Отримали на околиці Запоріжжя.

"Здесь черта города, Добираться хорошо. Транспортная развязка нормальная", - говорить Микола Говоруха, батько загиблого захисника України.

Та тішилися недовго. Коли ж почали оформлювати право власності на землю - були приголомшені. У цього поля… є власник.

"Открываем кадастровую карту, да, действительно. Оказывается, все что ниже дороги - 4 квартала, 91 участок, находится в частной собственности. Тут - как по 3,5 - 4 гектара, ну мы видим, что тут пшеница растет, люди обрабатывают", - розповідає Андрій Несмачний, керівник Запорізького обласного центру допомоги учасникам АТО.

У Держгеокадастрі кажуть - їхньої вини в тому немає.

"На сайті Держгеокадастру, публічну кадастрову карту, є інформація про ці земельні ділянки, що вони там фактично є і перебувають у приватній власності", - говорить Олександр Назіров, начальник управління Держгеокадастру в Запорізькій області.

У мерії ж пояснюють - земля належить місту. І коли її виділяли - була вільна. Як доказ, показують документи кількарічної давнини:

"Ми бачимо, що ці земельні ділянки, вони чисті. Вони вільні. Жодних земельних відведень тут немає".

То ж і ухвалили рішення - роздати землю учасникам АТО.

"На містобудівній раді був присутній представник Держгеокадастру. Жодних зауважень, заперечень, або протестів, заявлено не було", - зазначив Павло Назаренко, в.о. головного архітектора Запоріжжя.

А вже зараз, кажуть чиновники, на сайті того ж Держгеокадастру вони і справді бачать - земля розпайована. Як це могло статися - не розуміють. Пояснення ми отримали в прокуратурі. Виявляється, землю, яка належить місту, незаконно передали у приватну власність керівники сусіднього, Вільнянського району.

"Вони вчинили розтрату земель, передавши 32,5 гектарів фізичній особі, хоча ці землі належали Запорізькій територіальній громаді", - повідомив Андрій Рибальченко, керівник прес-служби прокуратури Запорізької області.

На час розслідування прокуратура наклала арешт на землю. Та чи зможуть на неї претендувати ті, хто захищав Україну на Сході, - наразі не відомо. Це вирішуватиме суд. А поки що чиновники намагаються порозумітися з ветеранами АТО. Кажуть - шукатимуть компроміс, пропонуючи інші ділянки землі.