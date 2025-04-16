Держдеп США скасував фінансування 139 іноземних програм на $215 млн [ Редагувати ]
Державний департамент США скасував фінансування 139 іноземних програм допомоги на загальну суму $215 млн. Про це повідомив Департамент держефективності Сполучених Штатів (DOGE) у соцмережі X.
Серед тих, хто втратив фінансування, числяться такі проекти:
- проект боротьби з дезінформацією у Великій Британії "Виженемо тролів" - $5,2 млн;
- "Розвиток активної громадянської позиції" в Узбекистані - $2,5 млн;
- "Просування демократичної культури" у Вірменії - $2 млн;
- "Розширення стійкості та залучення написання новин" у Молдові - $2 млн;
- "Реагування на дезінформацію за допомогою креативного контенту" в Білорусі - $2,4 млн;
- проект "Незалежні ЗМІ за мир та демократію" в Європі – $1,7 млн.
Учора, 15 квітня, стало відомо про заморожування урядом США понад $2,2 млрд грантових коштів Гарвардського університету.
Причиною стала відмова вишу на вимоги адміністрації президента США Дональда Трампа щодо активізму та викладацького складу.
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Уряд США заморозив понад $2,2 млрд грантів і $60 млн за контрактами Гарвардському університету. Причиною стала відмова вишу від вимог адміністрації президента США Дональда Трампа щодо активізму та викладацького складу.