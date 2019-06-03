Ирина Акимова представила персональную выставку "Просто лето" [ Редактировать ]
Украинская художница, представительница современного фигуративного искусства Ирина Акимова представит персональную выставку "Просто лето".
Женщина приглашает зрителя в мир ярких цветов и экспрессии, насыщенный солнцем и тонкой романтикой настоящего летнего настроения. Динамизм цветочных композиций, сказочный профиль теней деревьев, струйки летнего дождя - все это части вдохновенного авторского рассказа о замечательном времени года.
На выставке будут представлены работы в разных жанрах: живопись, арт-инсталляции, а также специальный фотопроект, который Ирина Акимова подготовила вместе с известным украинским фотографом Сергеем Тумасов. Простые сюжеты из повседневной жизни трансформируются в красочную мозаику образов, перерастают в ощущение радости от возможности жить в этом мире и наслаждаться им, несмотря на все его проблемы и противоречия.
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