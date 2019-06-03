Від сватання до вінчання

Від сватання до вінчання. На Прикарпатті відроджують давні звичаї. У селищі Обертин відбувся фестиваль весільного обряду. На святі показували етнічне вбрання покутських молодят, сваталися та брали шлюб. Бачили весільні традиції й мої колеги.

Сватання - саме з цього починається весільний обряд. В Обертині за традицією - хлопець іде просити руки дівчини до сходу сонця в супроводі родичів та друзів. Кількість сватів обов'язково має бути непарною. Щойно батьки благословляють - майбутні молодята починають планувати весілля, на яке самі запрошують гостей.

"Просили мама, тато і я вас прошу, аби прийшли на вісілє в обертин".

Далі найвідповідальніший момент - випікання короваю. Кухарок скликають з усього села - обирають жінок за особливим критерієм.

"Це цілий обряд, коли приходять з села, щоби вона не була розлучена, вдовиця, щоб вона була гарна господиня, тільки тим дозволяли випікати молодим коровай", - говорить Галина Петрунько, начальник відділу культури Тлумацької РДА.

Головне дійство в день самого весілля. Спершу одягають нареченого. На пояс чіпляють табівку, підперізують спеціальним поясом - черезом, який символізував силу юнака. Завершує образ чорний вишитий сардак на правому плечі та капелюх.

"Головний атрибут, захист легіня це його капелюх. Капелюх прикрашали пір'ям доманшньої птиці і ковелою", - говорить Мирослава Воротняк, керівник ансамблю танцю "Сварга".

Наречену одягають у вишиту сорочку-сукню. Зверху гофрована накидка, яку на Покутті називають фатою. На талії спеціальний пояс із вовняної кольорової пряжі - крайка. Та головний атрибут "молодої" вінок, який для неї плетуть незаміжні дівчата.

До церкви молодята йдуть пішки через усе село - під музичний супровід та весільні співи.

Із короваєм і весільним деревяцями йдуть селом під музику

Загалом на фестивалі можна було побачити найцікавіші фрагменти весільних традицій Покуття - відразу кількох сіл.

"У кожному селі це свої традиції. Як вяжуться віночки, як молоду завязується. Із загрози того щоб воно не зникло, я запропонував районному відділу культури щоб ми організували фестиваль весільних традицій. 10 навколишніх сіл відкликнулись", - говорить Богдан Станіславський, ініціатор фестивалю.

Організатори фестивалю сподіваються - давні звичаї візьмуть собі на озброєння сучасні молодята, і вже подумують, щоб зробити це дійство традиційним.