Во вторник, 4 июня, в столице Эстонии Таллине самолет авиакомпании Nordica, который летел из Киева, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ERR.

Аварийная посадка была совершена из-за разрушения покрышки шасси. На борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа.

04.06.19 kell 18:08 Tallinna lennujaam ,Tallinn, lennuk maandus kõik on korras. — Politsei (@Politsei) 4 июня 2019 г.

Раньше сообщалось о том, что Boeing с пассажирами на борту упал в реку. А также посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео