Самолет из Киева осуществил аварийную посадку [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, в столице Эстонии Таллине самолет авиакомпании Nordica, который летел из Киева, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ERR.
Аварийная посадка была совершена из-за разрушения покрышки шасси. На борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа.
04.06.19 kell 18:08 Tallinna lennujaam ,Tallinn, lennuk maandus kõik on korras.— Politsei (@Politsei) 4 июня 2019 г.
Раньше сообщалось о том, что Boeing с пассажирами на борту упал в реку. А также посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео
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