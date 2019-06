Рок-гурт KISS сьогодні у Фінляндії. Щоб почути своїх кумирів, у Гельсінки приїхали фани з усієї Європи. А нашій кореспондентці Наталії Шумаковій вдалося взяти у музикантів ексклюзивне інтерв'ю.

Про що розповіли - дивіться далі.

Фінляндія - на першому місці в світі за кількістю рок-груп на тисячу мешканців. Тому масштабний рок-фестиваль у передмісті Гельсінкі - це подія № 1 у країні. До того ж, хедлайнерами стали легендарні KISS.

Зіркове дитя. Демон. Кіт і Космічний прибулець. Вони - вже 46 років разом.

Рокерів знає цілий світ - а вони вирішили попрощатися. І вирушили у фінальне турне з символічною назвою The End of the road.

Щоб почути своїх кумирів, до передмістя Гельсінкі приїхали фани з усієї Європи. Квитки розкупили за декілька місяців.

Неймовірно, але за годину до початку концерту легендарні музиканти погоджуються на окреме інтерв'ю "Подробицям".

"It's cool! You are free!"

Джин Сіммонс - бас-гітарист і засновник гурту запрошує нашу знімальну групу просто до гримерки.

За сильний голос, ексцентричні манери його обожнюють і бояться водночас . На сцені Джин дихає полум'ям,

"Ви виконуєте неймовірні речі на сцені. Хто придумував все це? - Ви ще не бачили, що ми робимо поза сценою!"

"Все іде від команди. від нас чотирьох. Ми працюємо саме так - разом. Вчора Ерік придумав новий елемент - і вже сьогодні ви побачите це на сцені", - ділиться секретом Джин Сіммонс, бас-гітарист і вокаліст.

У свої 69 Сіммонс ходить на велетенських платформах. А його сценічний костюм важить 25 кілограмів. Рок-зірка розповідає - в юності він і Пол Стенлі жили музикою. І, як всі підлітки - мріяли про визнання. Так і створили гурт.

"Я бачив виступи The Beatles, дівчата втрачали розум. І я зрозумів - це хороша робота, це моє майбутнє! Таким був початок", - розповідає Джин Сіммонс, бас-гітарист і вокаліст.

Згодом до них приєдналися Ерік Сінгер і Томмі Тайер. KISS першими почали підривати гітари на сцені. Першими використали грим і піротехніку. Спочатку про них заговорила вся Америка, а за кілька років - і цілий світ.

"Яка ваша улюблена композиція? - Deuce, але тому що вона була однією з перших. Пам'ять про наш старт як групи", - зазначає Джин Сіммонс, бас-гітарист і вокаліст.

Ударник Ерік Сінгер виступає з гуртом вже 27 років. Грав і в інших популярних групах.

"Це важка робота грати з KISS. Масштабна робота. і навіть більше - стиль життя", - стверджує Ерік Сінгер, ударник KISS.

Музиканти запитують про Україну. Вони вперше в житті приїдуть до Києва - і 16 червня дадуть єдиний концерт на НСК Олімпійський.

Для українських музикантів їхній приїзд - неабияка подія. Кажуть - гурт KISS надихає молодь взяти у руки гітару

"І до цього часу вони живуть і привертають увагу, малюють вони собі обличчя - не малюють, вони живуть як відчувають. А це головне, що завжди привертало людей, - чесність!"

"Я думаю, все мы, которые придем 16 числа на стадион и увидим это шоу, вот мы им и дадим еще энергии". - говорить Андрій Дизель, група Green Grey.

У нашій країні ця пісня звучала буквально всюди. Але за 28 років незалежності KISS ще жодного разу не були в Києві.

"Відчуття коли ти виходиш на сцену - неймовірне. Але ми збираємося у вашу країну - і дуже схвильовані".

Зараз вони радять молоді - ніколи не опускати руки і шукати себе, свій образ. Бо ж самі неодноразово помилялися. І знову - прощаються.

"Прийшов час. Правильний час. Ми на вершині - на вершині чартів, рок-фестивалів. Тому ми маємо піти. Пройшло 46 років. Достатньо. Це перше і останнє шоу в Україні. Можливо, ми повернемося - але вже в інше місто", - підкреслив Джин Сіммонс, бас-гітарист і вокаліст.

Вони зараз як і всі ці роки - епатують публіку. А фани обговорюють неймовірне шоу, яке KISS влаштували у Фінляндії.

Море драйву і неймовірний звук - так легендарні KISS закінчують свій виступ у Фінляндії і вирушають до Києва.