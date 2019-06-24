Бородані змагалися між собою на чемпіонаті [ Редактировать ]
Найвигадливіші бородані позмагалися за першість на Чемпіонаті борід у Парижі. З-понад трьох сотень чоловіків спеціальна комісія обрала 86 найкращих. Змагання влаштували у шести категоріях - від коротких натуральних борід до найбільш чудернацьких, завдовжки від 20 сантиметрів. Більшість змагальників доповнили їх тематичним вбранням - образами військових, піратів та навіть Далі і Гарибальді.
"Я вже втретє беру участь у цьому змаганні. Два роки тому я навіть виграв у номінації "Найкраще шоу". Відтоді я вирішив приїздити щороку, тому що це чудовий спосіб відпочинку. Тут дуже приємні люди. Ми всі - бородаті чоловіки - збираємось і проводимо разом час. Це круто", - говорить П'єр Дені Кар'ю, учасник чемпіонату.
"Я радий бачити, що бороданів так багато. Це означає, що борода це красиво. І я не один так думаю. Таких як я - сотні", - говорить Кевін, учасник чемпіонату.
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