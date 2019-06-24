Новолуганське накривали вогнем артилерії [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 34 обстріли. Противник вів вогонь з артилерії по Новолуганському. На багатьох ділянках застосовував міномети, зокрема і важкі 120 калібру.
Сьогодні на лінії розмежування - два обстріли - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.
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