Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 34 обстріли. Противник вів вогонь з артилерії по Новолуганському. На багатьох ділянках застосовував міномети, зокрема і важкі 120 калібру.

Сьогодні на лінії розмежування - два обстріли - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.