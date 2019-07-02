В Мінську сьогодні збереться Тристороння контактна група. Головне питання цієї зустрічі - запровадження так званого "хлібного" перемир'я на Донбасі. Раніше про це повідомляв спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Крім того, на засіданні мають обговорити вчорашній обстріл українського санітарного автомобіля.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк. Він наголосив: стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права.