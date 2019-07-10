Меркель сделала заявление о своем здоровье [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала свое самочувствие и сказала, что повода для беспокойства нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передает "Сегодня".
"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - сказала Меркель. "Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил. А пока я убеждена в собственной работоспособности", - подчеркнула канцлер Германии.
Напомним, Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
по теме
Почему нельзя спать с домашними животными: ответ врачей
Практически все домашние животные переносят ряд опасных инфекций
Наживаются на близких: в мире набирает популярность опасная детская игра
В мире набирает популярность игра "Пропасть на 24 часа"
Как избавиться от головной боли без лекарств
Многие люди частенько сталкиваются с неприятным ощущением - головной болью
В Германии экстренно эвакуируют более 16 тысяч человек: что произошло
В воскресенье, 7 июля, в Франкфурте-на-Майне экстренно эвакуируют 16, 5 тысяч человек
Каким должен быть здоровый сон
Хороший и правильный сон - залог здоровья каждого человека