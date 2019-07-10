Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала свое самочувствие и сказала, что повода для беспокойства нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передает "Сегодня".

"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - сказала Меркель. "Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил. А пока я убеждена в собственной работоспособности", - подчеркнула канцлер Германии.

Напомним, Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.