Нелюдська жорстокість. Уже четвертий день 17-річний Богдан Тимошенко не може оговтатися від тяжких побоїв. У ніч проти понеділка невідомі зламали хлопцеві обидві руки та щелепу в чотирьох місцях. Це сталось у Смілі неподалік Богданового будинку. Від важких травм юнак не зміг самотужки дійти додому, його лише вдосвіта знайшли перехожі.

Вже четвертий день Олена ні на секунду не відходить від ліжка свого молодшого сина. Саме таким вона його побачила на ранок понеділка, коли Богдана знайшли перехожі біля гаражів поблизу власного будинку. Напередодні ввечері хлопець проводжав дівчину, але додому не повернувся. Батьки юнака були в селі. Їх сповістили телефоном.

"Його знайшли дівчата, його знайомі і направили в районну лікарню побитого, він лежав звечора там цілу ніч. Дуже велика потеря крові була коло дому його знайшли, геть рядом коло дому", - говорить Олена Тимошенко, мама Богдана.

Хто і де його побив, хлопець не пам'ятає, - у нього часткова амнезія. У смілянській районній лікарні Богданові надали першу медичну допомогу, та через тяжкий стан перевели до обласної лікарні Черкас. У юнака численні переломи щелепи, вибиті зуби, струс головного мозку, та зламані обидві руки.

"Видно, що тут є перелом нижньої щелепи. Один проміжний уламок".

Завідувач відділення шокований. Каже, подібні травми він бачив тільки після ДТП чи падінь з висоти. Але лікар впевнений, Богдана побили і доволі професійно.

"Це якась макроенергетична травма, тобто, травмуюча сила була прикладена значна і одночасна для того, щоб на обличчі, ви побачите, в нього таких пошкоджень м'яких тканин якби немає", - говорить Микола Запорожець, завідувач ортопедично-травматологічним відділенням Черкаської обласної дитячої лікарні.

Хто це зробив - зараз намагається встановити поліція. Заяву про побиття Богдана правоохоронці прийняли ще у понеділок. Щоправда, слідчий поки що від розголосу утримується.

"Він не надав, тому що він процесуально незалежна особа, він має на це абсолютно законне право він може надати дозвіл, може не надати нічого не пояснюючи. Він не зобов'язаний це пояснювати", - говорить Дмитро Грищенко, керівник сектору зв'язків із громадськістю ГУНП в Черкаській області.

Батьки Богдана моляться за його одужання. Юнакові вже провели кілька складних операцій. І наразі його збираються переводити в Київ, де оперуватимуть знову, - щоб відновити нижню щелепу. Родина в хлопця незаможна, а лікування триватиме щонайменше рік. Тому рідні Богдана благають про допомогу усіх небайдужих.

Допомогти Богданові одужати маєте змогу і ви:

Приват Банк: 5168 7573 6516 8774

Ігор Тимошенко - батько Богдана

097 250 9273