Какому знаку зодиака категорически нельзя заводить животных [ Редактировать ]
Каким знакам зодиака нельзя заводить животных / vesti.ru
Много людей приходят к тому моменту, когда они хотят завести домашнее животное. Но, все не так просто. Известный астролог назвал знак зодиака которому нельзя заводить домашние животные.
Читайте также Какой знак зодиака обречен на одинокую старость
Близнецы
Этот знак зодиака очень сложно воспринимает перемены в своей жизни. Животное будет в его жизнь приносить дискомфорт и ненужные заботы. Близнецы привыкли заботиться только о себе и ни о ком другом. Они всегда в погоне новых вершин в карьере, а животные не входят эти планы
Ранее сообщалось о том, какому знаку зодиака нельзя носить золото
по теме
Prev Next
19 ноября 2019 17:24
Каким знакам зодиака изумруд принесет удачу
Кому же подходит этот великолепный камень
18 ноября 2019 16:26
Каким знакам зодиака нельзя отказывать
Каждый встречал такого человека, который боится услышать отказ
17 ноября 2019 13:22
Каким знакам зодиака нельзя доверять тайны
Доверить свои секреты бывает очень трудно
15 ноября 2019 09:32
Какие знаки зодиака найдут свою любовь в бальзаковском возрасте
Еще Оноре де Бальзак писал, что 30 лет - это прекрасный возраст