Много людей приходят к тому моменту, когда они хотят завести домашнее животное. Но, все не так просто. Известный астролог назвал знак зодиака которому нельзя заводить домашние животные.

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Близнецы

Этот знак зодиака очень сложно воспринимает перемены в своей жизни. Животное будет в его жизнь приносить дискомфорт и ненужные заботы. Близнецы привыкли заботиться только о себе и ни о ком другом. Они всегда в погоне новых вершин в карьере, а животные не входят эти планы

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