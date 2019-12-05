В Киеве будут судить мужчину, который подозревается в растлении 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Правоохранители задержали 30-летнего киевлянина, который свою вину не признавал. В ходе следствия полицейские взяли показания прохожего, который вызвал полицию, и показания у сверстников потерпевшей, которые присутствовали во время события. Все улики указывали на причастность фигуранта к указанному правонарушению. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый вполне мог управлять своими действиями", – говорится в сообщении.

Мужчине грозит лишение воли до 5 лет.

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