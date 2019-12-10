11 декабря: главные приметы дня [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, православная церковь чтит трех святых - Василия, Стефана, Григория. В этот день народ пытался предсказать погоду на будущее лето.
На Василия, Стефана и Григория гадали на монетах. Горсть монет бросали в ближайший сугроб, а потом доставали. Если первой попадалась мелкая копейка, то успеха в делах не жди, а если большая - год будет удачным.
Кроме того, 11 декабря называли Сойчин день. Если птичка прилетела к окну и начала кричать, то грядет счастье.
Что празднуют в мире:
- Международный День гор.
- День Республики Буркина-Фасо.
- Международный день танго.
Приметы на 11 декабря:
- Если слышен плеск в колодце, значит и деньги будут водиться.
- Вода на реке тихая - зима будет спокойной, шумная - жди метели.
- Если взошла заря багряная - грядут большие ветры.
- Поросенок визжит в саже - к холодам.
- Гуси часто хлопают крыльями - потеплеет.
Читайте также, когда наступит день зимнего солнцестояния в 2019 году.
по теме
День Григория Чудотворца: приметы и суеверия на 30 ноября
В Православной церкви 30 ноября почитается память Григория Чудотворца
Какой праздник 22 ноября: главные приметы дня
22 ноября - 326-й день года (327-й в високосные годы) в григорианском календаре
День зимнего солнцестояния-2019: приметы и суеверия
В декабря 2019 года состоится день зимнего солнцестояния
Почему нельзя примерять чужие кольца: приметы и суеверия
Существует множество примет, почему нельзя мерить чужие кольца
Високосный год 2020: что категорически нельзя делать
Наступающий 2020 год - високосный. Он "приходит" один раз в четыре года