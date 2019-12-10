В среду, 11 декабря, православная церковь чтит трех святых - Василия, Стефана, Григория. В этот день народ пытался предсказать погоду на будущее лето.

На Василия, Стефана и Григория гадали на монетах. Горсть монет бросали в ближайший сугроб, а потом доставали. Если первой попадалась мелкая копейка, то успеха в делах не жди, а если большая - год будет удачным.

Кроме того, 11 декабря называли Сойчин день. Если птичка прилетела к окну и начала кричать, то грядет счастье.

Что празднуют в мире:

Международный День гор.

День Республики Буркина-Фасо.

Международный день танго.

Приметы на 11 декабря:

Если слышен плеск в колодце, значит и деньги будут водиться.

Вода на реке тихая - зима будет спокойной, шумная - жди метели.

Если взошла заря багряная - грядут большие ветры.

Поросенок визжит в саже - к холодам.

Гуси часто хлопают крыльями - потеплеет.

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