У Берліні почалися газові переговори "ЄС - Україна - Росія" [ Редактировать ]
Газові перемови "ЄС - Україна - Росія" розпочалися в Берліні. Зустріч триватиме цілий день, - повідомив заступник очільника Єврокомісії Марош Шефчович.
Обговорюють тривалість, обсяги й тарифи майбутнього транзитного контракту. А ще - питання щодо рішення Стокгольмського арбітражу між "Нафтогазом" і "Газпромом".
Нагадаємо, наприкінці грудня закінчується термін дії угоди на транзит газу з Росії через територію України до країн ЄС.
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