Чому австралійський Сідней може залишитися без водопостачання? Як зняти стресс перед тривалим авіаперельотом? Та яка країна долучилася до виготовлення електрокарів? Про це та інше - далі в нашому огляді.

Собаки-антистрес для аерофобів - з'явились у московському аеропорту Домодєдово. Щоправда, лише на день. Послуги чотирилапих терапевтів надало об'єднання, яке займається їх вихованням та розведенням. Передноворічний день вибрали не випадково зараз у московських аеропортах особливо великий пасажиропотік. Люди були в захваті - і дорослі, і діти з радістю обіймалися з пухнастими лікарями, робили з ними фото та з поспішками на обличчах ішли на рейс.

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Біг Бен сповістить про настання 2020 року. Завершився черговий етап реставрації однієї з найвідоміших визначних пам'яток Лондона і всього Сполученого Королівства. Влітку великий дзвін відзначив своє 160-річчя. Проєкт реставрації Біг Бена запустили у 2017 році. Майстри розібрали 11-тонний годинниковий механізм і спустили на землю для ремонту. На цей період його замінив електромотор. Усі металеві деталі на фасадах вежі очистили від іржі і заново пофарбували. Реставрація завершиться у 2021 році. Потім настане черга решти будівель британського парламенту.

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Музику із серіалу "Човен любові" виконав круїзний лайнер у Новій Зеландії. Відбувся корабельний перформанс у порту Торанга - лайнер Маджестік Прінцес саме відпливав від берега. Інший корабель на рейді відповів гудками. Серіал транслювався на каналі ABC з 1977 по 1987 роки. Головні дійові особи - розкішний теплохід Pacific Princess, його екіпаж і пасажири. Відео морського дуету зняла місцева журналістка, яка опинилася неподалік порту в цей момент.

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Турецька компанія представила два перші електромобілі власного виробництва - у кузові кросовера і седана. Їх продаж розпочнеться у 2022 році. До цього часу в Туреччині мають створити інфраструктуру для підживлення акумуляторів електрокарів. В автопроєкт планують інвестувати 22 мільярди доларів. Планова потужність заводу - 175 тисяч електрокарів на рік. Держава має намір підтримати виробника й закупити до 2035 року 30 тисяч електрокарів.

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Нова загроза над Австралією. Потужні лісові пожежі, які нівечать п'ять штатів країни з вересня, тепер загрожують водопостачанню Сіднея - найбільшого міста континенту. Вогонь підібрався до водосховища Варрагамба, яке забезпечує водою близько 80 відсотків 5-мільйонного населення мегаполіса. Тим паче, велика концентрація попелу може позначитися на якості питної води. Пожежники кажуть, що вже сконцентрували увагу на захисті труб, водопровідних і насосних станцій.

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А засушливу Каліфорнію навпаки засипало снігом. Відомий своїми вічнозеленими рослинами національний парк Джошуа-Трі на південному сході Каліфорнії потопає в заметах. Для цієї місцевості на стику двох пустель такі опади - рідкісне явище. Адміністрація парку дозволила в'їзд на його територію тільки на позашляховиках із повним приводом. А частина доріг взагалі закрита для руху. Снігопади пройшли і в інших районах штату. Товщина покриву сягала від 47 до 63 сантиметрів.

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Зірковий злив. Британський уряд випадково оприлюднив у мережі адреси понад тисячі знаменитостей. Серед них "координати" маєтків співака Елтона Джона, співачки Олівії Ньютон-Джон і кінорежисера Сема Мендеса. Злив швидко зафіксували фахівці та миттєво видалили всю особисту інформацію зірок. А потерпілих - перепросили.