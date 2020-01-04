Основной экономический результат 2019 года - дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства.

Судите сами. Премьер Гончарук представил документ с амбициозным названием "Итоги Кабмина-2019: подготовка к большому старту". При этом, подводя экономические (!) итоги 2019 года, премьер даже не упомянул о падении промышленного производства в Украине. То есть эту ключевую проблему Кабмин просто не заметил. А между тем цифры демонстрируют однозначно негативную тенденцию.

В 2019-м промышленное производство достигло трехлетнего минимума. Промпроизводство в Украине за январь - ноябрь 2019 года составило 98,8% от уровня аналогичного периода 2018-го (и это даже не рассматривая более чем странный "прирост" промышленности на 12% в марте 2019-го, согласно данным официальной статистики).

Максимальные потери отмечены в следующих отраслях (за 11 месяцев 2019-го):

- легкая промышленность - 10,1%;

- деревообработка - 5,9%;

- машиностроение - 4,8%;

- металлургия - 2,5%.

Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году.

О каком же "большом старте" говорит премьер? В «светлое» будущее банановой, простите, "рапсовой" республики? Но и для этого нет никаких оснований.

Если рассматривать итоги работы сельского хозяйства, то необходимо отметить, что прирост производства зерновых мало что дал экономике страны: поступления в бюджет от данного источника выросли незначительно, а привлечение дополнительных трудовых ресурсов и рост смежных отраслей отмечены не были. Несмотря на хорошие урожаи, цены на хлеб в Украине продолжали расти - 9,4% за 11 месяцев.

Животноводство осталось в негативном тренде - сокращение поголовья скота и снижение объемов готовой продукции. Соответственно цены на мясо-молочную продукцию в 2019 году продолжили рост: молоко - на 5,6%, а мясо - на 3,7% (за 11 месяцев).

Овощеводство в 2019-м стало самой провальной отраслью украинского сельхозпроизводства. В результате в стране цены на картофель и ряд других овощей - самые высокие в Восточной Европе. Картофель начали завозить даже из Африки.

Зависимость Украины от африканского картофеля глава Союза украинского селянства И. Томич считает позорной. Он указал на то, что импортозависимость страны катастрофически нарастает.

Земельная "реформа", запланированная нынешней властью на 2020 год, неизбежно создаст новые кризисы в сельском хозяйстве Украины, а значит, приведет к новому витку сокращения производства и росту цен на продукты питания в стране.

К концу года со всей очевидностью проявился финансово-кредитный кризис в Украине. Эту проблему, в отличие от падения промпроизводства, Кабмин вынужден был заметить. Гончарук ситуацию комментирует так: "Проблемы с наполнением бюджета… старались выровнять это проседание. Дополнительное укрепление гривни в декабре не дало нам это сделать".

Однако "укрепление гривни" - предсказуемый результат погашения задолженности по внешним кредитам и в большей степени следствие построения финансовой пирамиды ОВГЗ. С середины 2019 года мы наблюдали искусственное повышение курса национальной валюты, которое обусловило в том числе и существенное снижение прибыльности экспортеров, и падение поступлений в бюджет. К концу года такая порочная кредитная политика привела к резкому падению курса гривни и прекращению бюджетных выплат по госпрограммам.

О том, что НБУ совместно с Минфином строят пирамиду ОВГЗ, знают в стране практически все. И если НБУ - независимый (от украинского народа и власти) орган, то Минфин все-таки подчиняется Кабмину (или уже нет?) и мог бы прекратить строительство финансовых пирамид, которые имеют свойство рушиться. Гривня тогда бы не продолжила "укрепляться".

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях.

Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым Гончарук выдает за серьезный успех: "Она не только даст нам ресурсы на проведение системных реформ, однако является свидетельством доверия к нашим действиям со стороны международных партнеров".

Хочу разочаровать Гончарука: МВФ ни на какие «системные реформы» кредиты не дает - исключительно на обслуживание внешнего долга. Кроме того, обещанные МВФ на 3 года $5,5 млрд - это в разы меньше, чем средства, присылаемые "заробитчанами" в Украину за год: $14 млрд только за 2018 год, по оценке Всемирного банка. Поэтому бороться за доверие МВФ не стоит - в фонде цену Гончаруку и Ко знают. Бороться стоит за доверие украинцев. Но замалчиванием существующих проблем и гончаруковскими рассуждениями о «большом старте» этого не добиться.

Близость полного экономического краха страны, непрофессионализм правительства, деятельность Минфина и НБУ, направленная на дальнейшее построение сомнительных финансовых пирамид, - все это свидетельствует о необходимости срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения. В противном случае уже в 2020 году может оказаться, что спасать уже нечего, да и некому…

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"