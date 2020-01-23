Про цироз печінки у дитини батьки дізналися через шість місяців після її народження

Нашої з вами допомоги потребує однорічна Вероніка Зварич. Дитині вже зробили п'ять операцій, і з них дві трансплантації печінки. Нині дівчинці терміново треба зробити ще одну, шосту операцію, на нирці. Проте грошей родина не має, батьки ще не заплатили за другу трансплантацію. І допоки не сплатять боргу - хірурги оперувати Вероніку відмовляються.

Про цироз печінки у дитини батьки Вероніки дізналися через шість місяців після її народження. Щоб врятувати життя малечі, медики провели трансплантацію. Дівчинку із критичною вагою шість кілограмів прооперували бельгійські хірурги.

"Була донором я для Вероніки. Все було добре, операція пройшла успішно, але потім через кілька днів рецидив. Рецидив не виводилась жовч. І вона температурила", - говорить Ольга Зварич, мама Вероніки.

За півроку дівчинці провели ретрансплантацію. А також три операції. Дві на аномальні судини та на розщеплену губу із піднебінням.

"Веронічка, ти чого, спати може хочеш? Давай мама тобі песика дасть, давай. - Песик, так".

За першу трансплантацію печінки дитині батьки заплатили 134 тисячі євро. Із них 80 переказав анонімний благодійник.

"Ну і потім друга ретрансплантація печінки, був рахунок виставлений нам 115 тисяч євро. Це тоже дуже велика сума. Зібрати усе не можемо. На даний час зібрано 89 тисяч євро", - говорить Володимир Зварич, батько Вероніки.

Наразі, щоб дівчинка жила, потрібна шоста операція, на нирці. Львівські медики кажуть: за сім років лікування дітей із цирозом печінки випадок із Веронікою найскладніший у їхній практиці.

"Дитина з трансплантованим органом постійно перебуває в стадії імуносупресії і рецидивуючі запальні захворювання нирки - це величезний ризик для ретрансплантованого органу. Тому в такому періоді вона вимагає дуже швидкої корекції вродженої вади нирки", - говорить Галина Курило, завідувач відділення вроджених вад та хірургії новонароджених Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Медики із Брюсселю дівчинці дали шість тижнів. За цей час батьки Вероніки повинні закрити борг в 26 тисяч євро та назбирати ще 20 тисяч на чергову операцію.

"Ми не маємо таких коштів, для нас це дуже велика сума, захмарна, щоб зібрати ті кошти. Ми всі гроші які мали у нас, всі гроші вичерпані. Тому і всіх дуже людей просимо допомогти нам, хто як може, ми не справимось самі", - говорить мама Вероніки.

Реквізити для допомоги:

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Зварич Ольга Степанівна, мама дитини