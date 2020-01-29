У Токіо показали майбутнє олімпійське селище [ Редактировать ]
У Токіо показали майбутнє олімпійське селище. Громадський простір для нього звели ощадливо та екологічно - з деревини, придатної для багаторазового використання.
40 тисяч дерев'яних колод пожертвували муніципалітети. Після Ігор, які японська столиця прийматиме в липні, будівлю вартістю 22 мільйони доларів розберуть. І деревина повернеться назад, де її використають для спорудження інших об'єктів.
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