У Токіо показали майбутнє олімпійське селище. Громадський простір для нього звели ощадливо та екологічно - з деревини, придатної для багаторазового використання.

40 тисяч дерев'яних колод пожертвували муніципалітети. Після Ігор, які японська столиця прийматиме в липні, будівлю вартістю 22 мільйони доларів розберуть. І деревина повернеться назад, де її використають для спорудження інших об'єктів.