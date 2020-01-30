Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищено на майже півтора відсотка. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. За словами фахівців, така ситуація не є загрозливою пік нездужання очікують до початку лютого. За даними МОЗу, від початку епідсезону зареєстровано 13 летальних випадків.

"Захворюваність досить типова для даної пори року, відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення, в цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться на передепідемічних рівнях, є регіони, які знаходяться на низькому епідеміологічному рівні та є три регіони, які знаходяться вже на середньому епідеміологічному рівні активності це Тернопіль, Житомир та Хмельницька області", - говорить Оксана Кошалко, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України.