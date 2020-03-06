В Киеве построят еще один пешеходный мост [ Редактировать ]
Оболонскую набережную и остров Оболонский в 2020 году объединят пешеходным мостовым переходом. Это предусмотрено распоряжением КГГА № 397. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"Обустройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, который соединит Оболонскую набережную с парком "Наталка"и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский", - говорится в сообщении.
Также будет предусмотрен беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью и других маломобильных жителей, отмечают в КГГА.
За выполнение работ в установленные сроки согласно утвержденному графику будет отвечать заказчик работ – Оболонская районная государственная администрация.
Финансировать работы будут за счет привлеченных средств в соответствии с протоколом постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева.
Ранее мы писали о том, что в Киеве 200 домов остались без тепла из-за порыва на мосту Патона. Также читайте новость о том, что в Китае рухнула часть моста, погибли люди.
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