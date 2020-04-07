Опрос Союза украинских предпринимателей (СУП) показал, что только 51% бизнесов, которые входят в состав СУП, способен выдержать месяц карантина и более и при этом не обанкротиться.

Каждый четвертый бизнес может выдержать 2-3 месяца работы в условиях карантина, 6% предпринимателей полностью закрыли бизнес (в эту категорию попал преимущественно микро- и малый бизнес). Только 3% респондентов заявили, что их бизнес может работать длительное время при необходимых условиях: арендные каникулы, удаленный доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели.

Почти 60% опрошенных владельцев бизнеса продолжают деятельность при ограничениях (это преимущественно крупный и средний бизнес), 29% - прекратили работу (характерно для микробизнеса).

При этом отношение предпринимателей к продолжению карантина до 24 апреля в большей степени негативное - 42%. Пока не определились 30% владельцев бизнеса. Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимым в период распространения пандемии.

Треть собственников бизнеса (преимущественно микробизнеса) заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти предприниматели уже уволили 50% штата сотрудников. Собственники малого и среднего бизнеса говорят о снижении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом и уже уволили от 10 до 25% работников. Потери прибыли крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер.

48% предпринимателей считают необходимым ослабить ограничительные меры (карантин только для людей пожилого возраста или тех, у кого слабый иммунитет), 33% считают, что лучше рассматривать индивидуальный подход для каждой территории. Только 1% рассчитывают на полное прекращение карантина (смысл не очень понятен: то ли речь идет об их надеждах на полное прекращение, то ли о том, что они считали бы это правильным, но так в источнике. - Ред.).

Союз украинских предпринимателей представлен, прежде всего, микро-, малыми и средними предприятиями. Но это огромный сектор экономики, имеющий также крайне важное социальное значение, в частности, в преодолении безработицы и обеспечении занятости.

Его значение особенно важно в контексте мероприятий, связанных с возвращением в Украину "заробитчан", перед которыми остро встанет проблема трудоустройства. На период карантина и сразу после него государство должно пойти на беспрецедентные меры по уменьшению налогового и административного давления на этот важнейший сегмент экономики. В противном случае работы и доходов могут лишиться миллионы украинских граждан.

Очевидно, что украинский бизнес, как, впрочем, и население, не имеет достаточного запаса прочности, чтобы выдержать карантин свыше заявленного срока - до 24 апреля. Экономические и социальные потери могут серьезно превысить потери от самой пандемии, поэтому окончательные сроки действия карантинных мер следует определить уже сейчас.

Власть же предпочитает отделываться популистскими заявлениями вместо конкретной работы - даже Киев не обеспечен медицинскими масками, не говоря уже о тестах на определение коронавируса, респираторах, медицинских перчатках и аппаратах искусственной вентиляции легких, аппаратах оксигенации крови.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"