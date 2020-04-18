Благодатный огонь на пути в Украину - Вадим Новинский [ Редактировать ]
Народный депутат Украины Вадим Новинский сообщил, что чартерный авиарейс, направленный по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия в Иерусалим за Благодатным Огнем, вылетел из Израиля и находится на пути в столичный аэропорт "Борисполь".
Об этом он сообщил в Facebook.
"Каждый год в Великую Субботу верующие всех православных Церквей мира ждут у Гроба Господня схождения Благодатного Огня, как весть о Воскресении Христа. В этом году по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия и в содействии с Украинской Православной Церковью мы с Божьей помощью организовали доставку Благодатного Огня из Иерусалима в Киев", - сообщил Новинский
Архиереи Украинской Православной Церкви епископ Барышевский Виктор (Коцаба) и епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) вместе с членом Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, генеральным директором "Смарт-Холдинга" Алексеем Пертиным сопровождают Благодатный Огонь в Украину, сказано в сообщении.
По словам Вадима Новинского, вечером 18 апреля представители епархий УПЦ возьмут его, чтобы привезти во все областные и районные центры, во все приходы Церкви. Лампада с Благодатным Огнем будет в Свято-Воскресенском (Афганском) храме Киева, там приняты меры безопасности, чтобы раздача Огня происходила с соблюдением безопасной дистанции между верующими.
"Мы встречаем Благодатный Огонь с верой в то, что Господь защитит нас и нашу страну, а Божья Благодать принесет нам мир и исцелит все наши расколы, и духовные, и политические. Вместе с Церковью мы молимся об укреплении нашего духа во время сегодняшних испытаний и об исцелении наших сограждан от эпидемии. Пусть Благодатный Огонь согреет наши души и наполнит любовью сердца. Поздравляю нас всех с самым большим и радостным праздником, со Светлым Христовым Воскресением!", - сказал Вадим Новинский.
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