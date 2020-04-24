В Чехии ослабили карантин: гражданам разрешили выезжать за пределы страны [ Редактировать ]
Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает Prague morning.
Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта.
"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.
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